Oyun masasında tartıştığı arkadaşını öldürdü 



İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA) SAKARYA´nın Arifiye ilçesinde kıraathanede oyun oynayan Zeki B. (52) tartıştığı arkadaşı Adem Bir´i (47) silahla ateş ederek vurdu. Hastaneye kaldırılan Adem Bir yaşamını yitirdi.

Olay, saat 04.00 sıralarında, Arifiye ilçesinde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, oyun oynayan Adem Bir ile Zeki B. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Zeki B. silahını ateşleyerek Adem Bir´i vurdu. Zeki B. olay yerinden kaçarken, kıraathanede bulunanlar durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Adem Bir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Zeki B.´yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Arifiye İsa ÇİÇEK

2022-03-19 13:31:00



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