Araçta soba kovasıyla ısınmaya çalışırken yaşamını yitirdi 

İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA´nın Hendek ilçesinde küçükbaş hayvanlarının bulunduğu ağılın yanındaki aracında ısınmak için soba kovasının içerisinde ateş yakan Sebahattin Bıçakçı (48), çıkan yangında yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde Hendek ilçesi Esentepe Mahallesi´nde meydana geldi. Ağılın yanında hafif ticari aracın yandığını görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan aracı söndürdü. Aracın içerisinde mahsur kalan Sebahattin Bıçakçı'nın yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede Sebahattin Bıçakçı'nın ağıldaki küçükbaş hayvanlarının bakımı için geldiği, ısınmak için dışarıda soba kovasında ateş yaktığı daha sonra kovayı aracına aldığı belirlendi. Bıçakçı´nın cesedi otopsi için morga kaldırılırken soruşturma başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya İsa ÇİÇEK
2022-03-19 13:36:51
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