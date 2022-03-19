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Köpek meselesi yüzünden karı-kocayı vuran kadın sosyal medya fenomeni çıktı

İHA

Köpek meselesi yüzünden karı-kocayı vuran kadın sosyal medya fenomeni çıktı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde köpek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen ve subay olan eşinin silahıyla karıkocayı yaralayan kadın sosyal medya fenomeni çıktı.
Akyazı ilçesi Yeni Mahalle 5021 No'lu Sokak üzerinde 16 Mart’ta meydana gelen olayda iddiaya göre, Z.T. isimli kadın köpek meselesi yüzünden tartıştığı komşusu H.S.(52) ve eşi B.S.’ye (42) subay olduğu öğrenilen eşinin silahıyla balkondan ateş etti. Kurşunların hedefi olan karı koca yaralanırken durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırırken şüpheli ve subay eşi gözaltına alındı. Karıkocanın hastanedeki tedavisi devam ederken şüpheli ve eşi işlemleri sonrasında adliye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan Z.T. tutuklanırken, eşi adli kontrolle serbest kaldı.

“Sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı”
Balkondan karıkocayı subay olan eşinin silahıyla yaralayan ve tutuklanan kadının sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı. Kendisini Sakaryalı hanımağa olarak tanıtan kadının sosyal medya hesaplarının kapatılması dikkat çekerken binlerce takipçisi olduğu görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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