Komşularını vuran `hanım ağa´ sosyal medya fenomeni çıktı

İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, sokakta beslediği köpekler nedeniyle tepki gösteren komşularını balkondan ateş ederek vurup yaraladığı için tutuklanan Zeynur G.'nin sosyal medya fenomeni olduğu belirtildi. Zeynur G.'nin, kendini `hanım ağa´ olarak tanıttığı elindeki tespih ile çektiği videoları paylaştığı ortaya çıktı.
Olay, geçen çarşamba günü Akyazı ilçesi Yeni Mahalle 5021 Sokak´ta meydana geldi. İddiaya göre, Hikmet S. ve Betül S. çifti komşuları Zeynur G.´ye sokakta beslediği köpekler nedeniyle tepki gösterdi. Çift, köpeklerin çocuklara saldırdığını belirterek, Zennur G. ile tartıştı. Emekli asker eşi olan Zeynur G., kocasının tabancasını alarak 3´üncü kattaki evinin balkonundan çiftin üzerine doğru ateş açtı. Yaralanan çift kaldırıldıkları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralanan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
SOSYAL MEDYA FENOMENİ
Gözaltına alınan Zeynur G. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk ediliip, mahkeme tarafından tutuklandı. Zeynur G.´nin binlerce takipçisi olan sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı. Kendini `hanım ağa´ olarak tanıtan Zeynur G. elinde tespih ile çektiği videolarla dikkat çekti. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya İsa ÇİÇEK
2022-03-19 15:11:42
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.