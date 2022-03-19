Sapanca'da zincirleme kaza: 1 yaralı 

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Sapanca ilçesinde, karlı yolda kayan taksinin neden olduğu zincirleme trafik kazasında 4 araç çarpışırken, 1 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Adapazarı yönüne gitmekte olan Ahmet G. yönetimindeki 54 T 0661 plakalı taksi, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Ali İ. idaresindeki 34 DKU 653 plakalı otomobile, ardından Selim U.'nun kullandığı 54 T 6517 plakalı taksiye çarptı. Savrulan bir otomobil ise İrfan K. yönetimindeki 54 T 0567 plakalı taksi ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Ali İ. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralanan Ali İ.´yi Sapanca Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK
2022-03-19 21:15:11
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