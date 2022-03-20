Kıraathanede oyun oynarken arkadaşını öldüren şahıs tutuklandı

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Sakarya’nın Arifiye ilçesinde kıraathanede oyun oynadıkları esnada arkadaşını silahla vurarak öldüren şahıs tutuklandı.

Olay, dün sabah saat 04.00 sıralarında Arifiye ilçesindeki bir kıraathanede meydana gelmişti. İddiaya göre, oyun oynayan Adem Bir (47) ile Z.B. (52) isimli iki arkadaş arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Z.B., tüfekle Adem Bir’i yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesi sonrasında yaralı Adem Bir, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan şüpheli Z.B. ise, emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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