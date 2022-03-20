Büyükşehir, Grand Prix yarışlarında ikinci oldu

Manavgat ve Side de gerçekleştirilen ve 10 kıtadan 24 takımın yarıştığı Grand Prix yarışlarında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sporcusu Mykhaylo Kononenko ikincilik elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Grand Prix Manavgat ve Side’de gerçekleştirilen ve 125 kilometre uzunluğunda koşulan tek günlük yarışta, Büyükşehirli sporcu Mykhaylo Kononenko ikincilik elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu. 10 kıtadan 24 takımın yarıştığı Grand Prix yarışlarında ikincilik elde eden ve ülkesindeki savaştan dolayı üzgün olan Mykhaylo Kononenko ikincilik madalyasını Sakarya halkına ve zor günler geçiren Ukrayna halkına armağan etti.

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