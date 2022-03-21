Polis ekipleriyle bir araya gelen özel öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu

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21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında polis ekipleriyle bir araya gelen özel gereksinimli çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri ve trafik polisleri, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında Serdivan Nilüfer Özel Eğitim Merkezi Uygulama Okulunu ziyaret ederek, özel gereksinimli öğrenciler ile bir araya geldi. Öğrenciler, polis araçlarına binerek keyifli zaman geçirdi.

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