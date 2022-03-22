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Toprak Razgatlıoğlu yeni sezona hazırlanıyor Toprak Razgatlıoğlu: “Şampiyonluğu, 1 numarayı tutmaya çalışacağız” “Herkesin hedefi; beni geçip, Dünya Şampiyonluğunu almak”

İHA

Toprak Razgatlıoğlu yeni sezona hazırlanıyor Toprak Razgatlıoğlu: “Şampiyonluğu, 1 numarayı tutmaya çalışacağız” “Herkesin hedefi; beni geçip, Dünya Şampiyonluğunu almak”

Dünya Superbike şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Testler için Barselona’ya gidecek olan Razgatlıoğlu, “En büyük hayalimiz olan Dünya Şampiyonluğuna ulaştık. Şimdi de şampiyonluğu, 1 numarayı tutmaya çalışacağız bu sezon içinde” dedi.
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu 2022 sezonu için yoğun bir tempoyla çalışıyor. Milli sporcu bu sezon İspanya’da katıldığı testlerinde pistte 110 tur atarak 1.49.746'lık tur derecesine ulaştı. Bu kapsamda Razgatlıoğlu, testlerde elde ettiği tur derecesiyle de MotorLand Aragon pistinde şimdiye kadarki en iyi Superbike turuna imza attı. 2526 Mart'ta Barselona'da testlere katılacak olan Razgatlıoğlu, yeni sezonda 54 numara yerine 1 numara ile yarışacak. Şampiyonluğu Razgatlıoğlu’na kaptıran Kuzey İrlandalı motosikletçi Jonathan Rea ise 2015'ten bu yana ilk kez 65 numara ile yarışacak.

“Antrenman yapmadan yarışta başarılı olmak çok zordur”
Hava şartlarından dolayı pistte gerçekleştiremediği antrenmanlarını spor salonunda devam ettirdiğini aktaran Toprak Razgatlıoğlu, “Çalışmalar gayet iyi. Biz pistte çalışmayı daha çok seviyoruz ama hava koşullarından dolayı ülkenin birçok yeri kar olduğu için pistte antrenman yapamıyoruz. Ama spor salonuna gidip antrenman yapmaya devam ediyoruz. Çünkü antrenman yapmadan yarışta başarılı olmak çok zordur. Çok az kaldı sezona ama tabii ki antrenmansız hazırlık olmuyor. Motosiklet ile antrenman yapabilmek her zaman daha iyi. Ama bu sezon hava şartları dolayısı ile motosiklet ile antrenman çok yapamadık. Sezon başladıktan sonra zaten havalar düzeliyor, biz antrenmanlarımıza devam edeceğiz hiç aralık vermeden” dedi.

“Şimdi artık herkesin hedefi beni geçip, Dünya Şampiyonluğunu almak”
Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyon olan ilk Türk motosikletçi olarak tarihe geçen Toprak Razgatlıoğlu, “Geçen sezona göre, bu sezon değişen bir şey yok aslında biz her zamanki gibi aynı çalışmalar ile devam ediyoruz. Sadece her çıktığımız yarışta bizler daha fazla şeyler öğreniyoruz. Tecrübe aslında biraz daha ön plana çıkıyor burada. En büyük hayalimiz olan Dünya Şampiyonluğuna ulaştık. Şimdi de şampiyonluğu, 1 numarayı tutmaya çalışacağız bu sezon içinde. Çünkü bir önceki sezon, 6 kez Dünya Şampiyonu olmuş sporcu kullanıyordu 1 numarayı. Tabii ki herkesin hedefi onu geçip şampiyon olmaktı. Şimdi de artık herkesin hedefi; beni geçip, Dünya Şampiyonluğunu almak. O yüzden benim için daha zorlu bir sezon geçeceğini düşünüyorum. Ama hiçbir zaman çalışmalardan ödün vermiyoruz çünkü her zaman çalışmamız ve kafa yapısı olarak da hazır olmamız gerekiyor” diye konuştu.

Test için Barselona’ya gidiyor
Testler için yurt dışına çıkacağını belirten Razgatlıoğlu, “Testler olduğu için yurt dışında motosikletimize tekrar biniyoruz. Bugün de Barselona’ya gidiyorum teste. Bu testlerin olması bizim için çok büyük bir avantaj çünkü burada antrenmanı pistte yapamıyoruz, orada iki gün boyunca çok güzel antrenman yapacağız. Daha öncesinde de yarıştan 3 gün önce tekrar testimiz var iki günlük. O yüzden çok büyük bir şey kaybetmiyoruz ama tabii ki burada da pistte antrenman yapıp o şekilde gitsek bizim için daha güzel olacaktı. Bu sene böyle oldu diyelim” şeklinde konuştu.

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