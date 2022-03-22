Emir başından vurulmuş olarak bulundu, evdeki 4 kişi ifade veriyor



İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)-SAKARYA'nın Serdivan ilçesindeki bir apartman dairesinde tabancayla başından vurulduğu tespit edilen Emir Berk G. (22) ağır yaralandı. Evde bulunan 4 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Arabacıalanı Mahallesi, 526 Sokak'ta meydana geldi. Bir apartman dairesinden gelen silah seslerini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Belirlenen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Emir Berk G.'nin başından tabancayla vurulduğunu belirledi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralanan Emir Berk G. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri de apartman dairesinde inceleme yaptı. Evde bulunan 4 kişinin ellerinden swap izi alındı. Daha sonra 4 kişi ifadeleri için polis merkezine götürüldü. Olayın ihtihar mı yoksa silahlı saldırı mı olup olmadığı araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Serdivan İsa ÇİÇEK

2022-03-22 15:46:09



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