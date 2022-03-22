Emir başından vurulmuş olarak bulundu, evdeki 4 kişi ifade veriyor (2)

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HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sakarya´nın Serdivan ilçesinde başından vurulması sonucu ağır yaralanan Emir Berk Genç, tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Emir Berk Genç´in cenazesi otopsi merkezine kaldırılırken, soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Serdivan İsa ÇİÇEK

2022-03-22 16:36:45



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