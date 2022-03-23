Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, öğrenci ve akademisyenlerle bir araya geldi

Söyleşi ile imza günü için SUBÜ’yü ziyaret eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz, üniversite birimlerini gezerek öğrenci ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde (SUBÜ) düzenlenen ‘Dijitalleşen Dünyada Medya’ isimli söyleşi ve ‘Yavuz Adaletin Kılıcı’ isimli ilk romanının imza günü için öğrencilerle buluşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz, beraberinde Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile birlikte üniversite birimlerini de gezerek yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı. Üniversitenin TEKNOFEST yarışlarına katılan elektrikli aracı Revolt’u inceleyen Küçükyılmaz; sonrasında Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü, Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Biyomedikal Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, SUBÜ Stüdyoları ve SUBÜTETRA Elektromobil Topluluğu atölyesini gezerek öğrenciler ve akademisyenlerle bir araya geldi.

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