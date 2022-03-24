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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altınküre Okulları’ndan “Su Varsa Hayat Var” sempozyumu

İHA

Altınküre Okulları’ndan “Su Varsa Hayat Var” sempozyumu

Sakarya Altınküre Okulları suyun önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına “Su Varsa Hayat Var” sempozyumu düzenlendi.
22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında “Su Varsa Hayat Var” sempozyumu düzenlendi. Serdivan Belediyesi Kongre Merkezinde gerçekleştirilen sempozyuma, Serdivan İlçesi Kaymakamı Ali Candan, ASAF Eğitim Kurumları kurucuları, okul müdürleri, çok sayıda davetli katıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya ekolojik zeka farkındalığının önemine dikkat çekti. Sakarya, kendilerinin eğitimci olduğunu ve öğrencilere okul müfredatı dışında farkındalık oluşturacak ve çevre bilinci geliştirecek sorumlulukları da öğrettiklerini aktardı.

“Öğrencilerimizin tüm hayatı bizler için çok önemlidir”
Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet, “Bugün sizlerle çok önemli bir konuda farkındalık oluşturmak için bir araya geldik. Bizler eğitimciyiz, kendimizi öğrencilerimizin sadece okul hayatından sorumlu hissetmiyoruz. Öğrencilerimizin tüm hayatı bizler için çok önemlidir. Bu hayatın içerisinde akademik başarıda vardır, ilişkiler de vardır, sosyallik de vardır, tabii ki çevre de vardır. Eğitimci olarak bizlerin bir misyonu da yaşanılabilir bir dünya için üzerimize düşen görevleri gerçekleştirmektir. Ekoloji; su, bitki ve hayvanlar gibi birçok alt daldan oluşur. Bugün 22 Mart Dünya Su Günü’nün amacı olan; temiz ve güvenli suya erişememe konusuna dikkat çekmek için bir araya gelmiş olsak da, Altınküre ailesi olarak nihai hedefimiz ekolojik zeka farkındalığı oluşturmak ve Sakarya halkına, Türkiye’mize ve tüm dünyamız insanlarına bu anlamda örnek olmaktır. Elbette bu hedefi bir günde gerçekleştiremeyiz. Bununla birlikte Ekolojik Zeka farkındalığı yolunda bugün bir adım atabiliriz” dedi.
Sempozyumda, Dünya Su Günü ile ilgili Sakarya’da ki okulların katıldığı resim ve kompozisyon yarışmasında derece alan öğrencilere ve danışman öğretmenlerine hediyeleri verildi. Altınküre FenAnadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu mini konserle program sona erdi.

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