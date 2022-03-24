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Tarım Lisesi için imzalar atıldı Başkan Yüce: “Türkiye tarımına en özel hediyeyi UTÇEM ile vereceğiz”

İHA

Tarım Lisesi için imzalar atıldı Başkan Yüce: “Türkiye tarımına en özel hediyeyi UTÇEM ile vereceğiz”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin tarıma yön verecek olan UTÇEM projesi kapsamında açılacak Tarım Lisesi’nin protokolü yapıldı. Geleceğin ziraat mühendisleri ve tarım uzmanlarının mutfağı niteliğinde olacak ve üretimin her aşamasının eğitimle buluşacağı projeyi anlatan Yüce, Sakarya’yı tarımda marka yapacak adımlar attıklarını söyledi.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı arasında şehrin eğitim ve tarımsal geleceğine büyük katkı sağlayacak iki adet protokol imzalandı. Büyükşehir Belediyesi’nin mesleki teknik, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemesine ilişkin iş birliği ve yine Büyükşehir’in ülke tarımına örnek olacak UTÇEM Projesi’nin içinde yer alacak olan Tarım Lisesi için ilgili protokol imzalandı.
Sakarya’nın eğitim ve tarımsal kalkınmasına hız kazandıracak olan projenin protokol törenine Başkan Yüce’nin yanı sıra Büyükşehir ve Valilik bürokratları katıldı. Çalışmanın şehre ve ülkeye katkıları hakkında bilgileri kamuoyuyla paylaşan Başkan Yüce, destek sunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Vali Çetin Oktay Kaldırım ve tüm camiaya teşekkür etti.

“Tarım Türkiye’de lokomotif sektör”
Başkan Yüce tarımın ülkedeki lokomotif sektör konumunda olduğunu belirterek, “Erenler Alancuma’da hayata geçireceğimiz ARGE Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezimizin içerisinde yer alacak olan Tarım Meslek Lisesi’nin öncelikle ülkemiz, şehrimiz, özellikle de tarım sektörümüz için hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Tarım sektörü; Cumhuriyetimizin kuruluşundan günümüze kadar, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişmesinde; kalkınmasına katkı sağlayacak olan en stratejik sektör olarak gündemdeki yerini korumaktadır. Ekonomisi birinci derecede tarıma dayalı olan ülkemizde kırsal kalkınmanın yolu tarım sektöründe yapılacak Arge çalışmalarından ve eğitimden geçmektedir. Ülkemizin kalkınmasında Tarım Sektörü lokomotif sektör konumundadır. Toplumsal istihdamımızın %45’ini oluşturan tarım sektörü; Ülke nüfusunun beslenmesini sağlaması, Milli gelire ve istihdama katkı sağlaması, Sanayi sektörünün hammadde ihtiyacını karşılaması, İhracata doğrudan ve dolaylı katkıda bulunmasının yanında ekolojik dengenin korunması bakımından da ülkemiz ve şehrimiz açısından sektörel önemini ve ağırlığını korumaktadır” dedi.

“Türkiye tarımına en özel hediyeyi sunacağız”
Yürütülen proje tamamlandığında Büyükşehir olarak ülke tarımına en özel hediyeyi sunmuş olacaklarını ifade eden Yüce, “Erenler Alancuma’da 500 dönüm alan üzerinde hayata geçireceğimiz proje ile ülkemiz ve şehrimiz için tarım geleceğine en özel çalışmayı hediye edeceğiz. ArGe UTÇEM sahası için 30 yıldır vahşi depolama sahası olarak kullanılan araziyi değerlendirdik. Bir dönüşüm başlatarak vahşi çöp depolama sahasına 600 bin metreküp Nebati toprak taşıyarak alanı ıslah ettik. Uygulamaya Koyacağımız proje ile sadece tarım meslek Lisesi öğrencilerinin değil Tüm Çiftçilerimizin eğitim alacağı Akıllı Tarım tekniklerinin uygulandığı bir deneme ve demonstrasyon sahası oluşturacağız. Etaplar halinde hayata geçireceğimiz projemiz bölgenin en kapsamlı tarım projesi olacak Ziraat Fakültesi öğrencilerinin de staj yapabileceği bir uygulama alanı olacaktır. Sakarya’da tarımın profesyonel bir hale dönüşmesi ile gençlerimiz tarıma özenecek ve projenin içerisinde meyve bahçesi Plantasyon sahaları, Ürün işleme ve değerlendirme üniteleri, tarımın müzesi, gözlem kulesi ve birçok sosyal donatı alanı ile siz kıymetli hemşerilerimizin hizmetine sunacağız” diye konuştu.

“16 tür ve 65 çeşit meyve toprakla buluşacak”
Yüce yürütülen meyve bahçesi tesisiyle ilgili çalışmaları anlatırken, “Meyve bahçesi tesisi ile ilgili çalışmalar tamamlanmış olup 16 tür ve 65 çeşit meyve gelecek ay toprakla buluşacaktır. Sakarya ilinde meyvecilik yapmak isteyen çiftçilerimiz önce bu deneme alanını gezecek ondan sonra hangi meyce çeşidini yetiştireceğine karar verecektir. Bugün burada ArGe UTÇEM sahası içerisinde açılacak olan Tarım Meslek Lisesi’nin protokolünün imzalanması için bir aradayız. Bu sayede bilinçli birer üretici olarak yetişmesine imkan sağlayacağız. Bu konuda her türlü desteği bizlere sunan Milli Eğitim Bakanımıza, Tarım Bakanımıza, Valimize, İl Milli Eğitim Müdürümüze teşekkürlerimi sunuyorum. İmzalayacağımız protokolün şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu beraberlik içerisinde bugün olduğu gibi bundan sonra da ülkemize örnek olacak projeler Sakarya’dan çıkmaya devam edecek. İmzalanan protokolün Sakarya’ya ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ederim” şeklinde konuştu.

“Tarım Lisemiz farklılığıyla Türkiye’de birinci olacak”
Söz alan Vali Çetin Oktay Kaldırım ise tarımın dünyadaki stratejik önemine dikkat çekerek, “Tarım konusunda çok bereketli topraklar içerisinde bulunuyoruz. Bizlerde hayata geçirdiğimiz projelerle tarım topraklarına verdiğimiz değeri kamuoyuyla paylaşıyoruz. Büyükşehir belediye başkanımız da hayata geçirdiği örnek projelerle tarımsal kalkınmamıza her geçen gün daha önemli katkılar sağlıyor. Hayata geçireceğimiz lise projesi sayesinde gençlerimiz yetişirken donanımlı ve toprağı tanıyarak yetişecek. Aynı zamanda modern ve son teknoloji kullanacağımız eğitim sistemimizle öğrencilerimiz dünyaya da ayak uyduracak. Eğitim alanında çok güzel projelere imza atıyoruz. Şehrimiz Büyükşehir belediye başkanımız sayesinde projeci bir anlayışa kavuştu. Artık şehircilikte rekabet ön plandadır. Bizlerde başkanımız sayesinde bu rekabette ön sıralardayız. Biz başkanımızın hizmetlerine yetişemiyoruz. Burada önemli olan birlik ve beraberlik içerisinde bu hizmetleri yürütmektir. Bugünde görüyoruz ki birlik ve beraberliği sağlamışız. Tarımda bioteknolojiyi şehrimizde geliştirerek işlediğimiz ürünler sayesinde ürün desenini geliştirecek ve Sakarya’da markalaştıracağız. Tarım Lisesi Türkiye’de 58. olabilir ama bizim burada yapacağımız farklılığıyla birinci olacak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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