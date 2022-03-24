Çalıntı mal karşılığında uyuşturucu temin ettiği ortaya çıkmıştı, teslim oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çalıntı mal karşılığında uyuşturucu temin ettiği ortaya çıkmıştı, teslim oldu

İHA

Çalıntı mal karşılığında uyuşturucu temin ettiği ortaya çıkmıştı, teslim oldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çalınan mallar karşılığında uyuşturucu temin ettiği belirlenen ve jandarma ekipleri tarafından aranan şüpheli teslim oldu. İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Karasu ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin Karasu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde jandarma ekipleri, V.A. isimli şüphelinin çalıntı mal karşılığında uyuşturucu temin ettiğini belirledi. Karasu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ekipler, şüphelinin Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesi’ndeki evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada çok miktarda metamfetamin ile sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Ekipler şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Her yerde aranan şüpheli ise avukatıyla birlikte karakola gelerek teslim oldu. İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tır, otomobile arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Kazada hayatını kaybeden kişinin Hendekspor Sportif Direktörü Numan Cengiz olduğu öğrenildi
YEREL HABERLER Tır, otomobile arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Kazada ...
Başkan Kılıç: “En düşük işçi ücretlerinde yüzde 60 gibi yüksek bir oranda artış sağladık”
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: “En düşük işçi ücretlerinde yüzde 60 ...
Tarım Lisesi için imzalar atıldı Başkan Yüce: “Türkiye tarımına en özel hediyeyi UTÇEM ile vereceğiz”
YEREL HABERLER Tarım Lisesi için imzalar atıldı Başkan Yüce: ...
Altınküre Okulları’ndan “Su Varsa Hayat Var” sempozyumu
YEREL HABERLER Altınküre Okulları’ndan “Su Varsa Hayat Var” ...
Miniklerden yaşlılara saygı haftası etkinliği
YEREL HABERLER Miniklerden yaşlılara saygı haftası etkinliği
Dekan Oğuz Türkay: “Sakarya 2022 yılında daha fazla turist çekecek”
YEREL HABERLER Dekan Oğuz Türkay: “Sakarya 2022 yılında daha fazla ...
Başından vurulan Emir Berk´in ölümünde 3 tutuklama
YEREL HABERLER Başından vurulan Emir Berk´in ölümünde 3 tutuklama
Başından vurulmuş halde bulunan gencin ölümüne ilişkin yeni gelişme Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 1’i adli kontrolle serbest kaldı
YEREL HABERLER Başından vurulmuş halde bulunan gencin ölümüne ...
Sakarya’da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Sakarya’da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Bıçakcı, yunus ölümlerine ilişkin konuştu Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı: “Belki denizin aşırı dalgalanmasından kaynaklı yunusların karaya vurması durumu olabilir” “Bunun haricinde her şey normal ve doğal”
YEREL HABERLER Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Bıçakcı, yunus ...
Sapanca Gölü’nde kürekler şampiyonluk için çekiliyor
YEREL HABERLER Sapanca Gölü’nde kürekler şampiyonluk için çekiliyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, öğrenci ve akademisyenlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, öğrenci ve ...
Sakarya'ya 1 milyar 500 milyon TL'lik yeni baraj
YEREL HABERLER Sakarya'ya 1 milyar 500 milyon TL'lik yeni baraj
Sakaryaspor, Afjet Afyonspor mesaisinde
YEREL HABERLER Sakaryaspor, Afjet Afyonspor mesaisinde
Çalıntı mal karşılığında uyuşturucu temin ettiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER Çalıntı mal karşılığında uyuşturucu temin ettiği ...
Başından vurulmuş halde bulunmuştu, hastanede yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Başından vurulmuş halde bulunmuştu, hastanede ...
Emir başından vurulmuş olarak bulundu, evdeki 4 kişi ifade veriyor (2)
YEREL HABERLER Emir başından vurulmuş olarak bulundu, evdeki 4 kişi ...
Emir başından vurulmuş olarak bulundu, evdeki 4 kişi ifade veriyor
YEREL HABERLER Emir başından vurulmuş olarak bulundu, evdeki 4 kişi ...
Öğrenciler suyun önemine dikkat çekmek için bakın ne yaptılar Dünya Su Gününde ellerine aldıkları damacanalar ile metrelerce yürüdüler
YEREL HABERLER Öğrenciler suyun önemine dikkat çekmek için bakın ne ...
Çocuklarında bahar alerjisi olanlar bu habere dikkat
YEREL HABERLER Çocuklarında bahar alerjisi olanlar bu habere dikkat
22 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu: 4 gözaltı Polis ekipleri olayda şüpheli bir durum olup olmadığı araştırıyor
YEREL HABERLER 22 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu: 4 ...
SUBÜ’lü karatecilerden 4 madalya
YEREL HABERLER SUBÜ’lü karatecilerden 4 madalya
Toprak Razgatlıoğlu yeni sezona hazırlanıyor Toprak Razgatlıoğlu: “Şampiyonluğu, 1 numarayı tutmaya çalışacağız” “Herkesin hedefi; beni geçip, Dünya Şampiyonluğunu almak”
YEREL HABERLER Toprak Razgatlıoğlu yeni sezona hazırlanıyor Toprak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.