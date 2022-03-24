SUBÜ Rektörü Sarıbıyık, Bakan Varank ile bir araya geldi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya geldi.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, beraberinde SAYEM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Barış Boru ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüştü. Ankara’da gerçekleşen görüşmede, SUBÜ Teknokent ile Hendek Meslek Yüksekokulu’nun 2’inci Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı devam eden yeni binasının tamamlanması için Bakan Varank’tan talepte bulunuldu. Ayrıca üniversitenin +1 Eğitim Modeli ve iş dünyası ile birlikteliği de buluşmanın gündemindeki konular arasında yer aldı.

Buluşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Bugün önemli bir buluşma için Ankara’daydık. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank bizleri kabul etti. Bakanımıza +1 Eğitim Modelimizi ve iş dünyası ile birlikteliğimizi anlattık. SUBÜ Teknokent ve Hendek MYO’ya yönelik taleplerimizi ilettik. Teknokent kurulması ve 2’inci OSB’de Hendek MYO’nun yeni binasının tamamlanmasına yönelik iradeleri ve destek sözleri için minnettarız. Nazik kabulleri ve üniversitemize katkıları için bakanımız Mustafa Varank’a şükranlarımı sunuyor, yoğun çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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