4 ayrı evden 200 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çaldılar Şehir şehir gezerek hırsızlık yaptıkları belirlenen şüpheliler, Sakarya'da yakayı ele verdi

Sakarya'da 4 evden yaklaşık 200 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çaldığı belirlenen 3 şüpheliden biri tutuklandı. Şüphelilerin Bursa ve Eskişehir'den Sakarya'ya geldiği, çeşitli illerde de hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre; Adapazarı, Arifiye ve Akyazı'da 4 evde gerçekleşen hırsızlık olayına ilişkin, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 200 bin lira değerinde kolye, bilezik gibi ziynet eşyasının yanı sıra para ve değerli eşyaların çalınması üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde 1’i hamile olmak üzere 2'si kadın 3 şüphelinin Bursa ile Eskişehir'den geldiği, çevre illerde ve Sakarya’da hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. Polis ekipleri yeniden Adapazarı'na geleceklerini belirledikleri H.Ö (36) ve Y.S (21) ile hamile olan E.N.B’yi (22) D650 Karayolu Pamukova ilçesi mevkiinde kurduğu uygulama noktasında yakaladı.

Şüphelilerden H.Ö.'nün, iki kadını Bursa ve Eskişehir'den alarak Sakarya'ya getirdiği, şahısların öncesinde girecekleri evin kapısını çaldıkları, kapıyı açan kişilere "Ürün satıyoruz" dedikleri, evde kimse yoksa ise aparatlarıyla kapıyı açarak hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ö. tutuklandı. Y.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.N.B'ye ise ev hapsi verildi.

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