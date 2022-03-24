Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür etkinlikleri kapsamında gazeteciyazar Taha Kılınç, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaptığı organizasyonlarda her alanda Türkiye için kıymetli isimleri ağırlamaya devam ediyor. Sanata ve bilime dair önemli programların yer aldığı Mart Ayı Kültür Etkinlikleri gazeteciyazar Taha Kılınç’ın katılımıyla gerçekleştirilen “İslam dünyasına nasıl bakılmalı?” konferansıyla devam etti. Programa Büyükşehir bürokratları ve üniversite öğrenciler katıldı. Bu alanda yazılarıyla tanınan ve İslami gezilerini kaleme alan Kılınç, öğrencilere İslam dünyası tarihini, bugününü ve gelecekteki yerine dair önemli anlatımlar yaptı. İslam tarihinden bazı notlar aktaran Kılınç, Hz. Muhammed’in yaşam tarzından örnekler verdi. Ayrıca İslam bayrağını taşıyan medeniyetlerin yaklaşımlarını anlatan ünlü yazar dünya genelindeki yaptığı gezilerde İslam üzerine yaptığı gözlemleri anlattı. İslam’ın kültürel ve yerel değerler üzerindeki izlerine değinen Kılınç, Türkiye’de toplumun bu noktadaki hassasiyetlerine dair konuşmalar yaptı.

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