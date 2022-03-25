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Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü 2021’de hedefine yüzde 100 ulaştı Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat: “2021 yılı hedeflere yüzde 100 ulaşılan bir yıl oldu” “2022 yılını da 2021 gibi başarılı şekilde tamamlamayı planlıyoruz”

İHA

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü 2021’de hedefine yüzde 100 ulaştı Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat: “2021 yılı hedeflere yüzde 100 ulaşılan bir yıl oldu” “2022 yılını da 2021 gibi başarılı şekilde tamamlamayı planlıyoruz”

2021 yılında gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgiler vererek 2022 hedeflerinden bahseden Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, “15 bin dekar alanda endüstriyel ağaçlandırma, suni gençleştirme, doğal gençleştirme, gençlik ve kültür bakımı gibi tüm programlarımızı yüzde 100 gerçekleştirdik. İnşallah 2022 yılını da 2021 gibi başarılı şekilde tamamlamayı planlıyoruz“ dedi.
Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, 2021 yılında yapılan çalışmaların yanı sıra 2022 yılındaki hedeflerden bahsetti. Orman varlığının önemine dikkat çeken Polat, bölge sorumluluğundaki çalışmalar kapsamında 2 milyon fidan üretildiğini ve geçtiğimiz yıl 22 türde 15 bin dekar alanda çalışma gerçekleştirildiğini ifade etti. 2021 yılında yüzde 100 hedefe ulaştıklarını aktaran Polat, 2022 yılında da hedeflerinin üzerine çıkarak yılı tamamlamayı planladıklarını söyledi. 21 Mart26 Mart Orman Haftası’na da değinen Polat, okullarda eğitim, tiyatro gibi çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını ve bu doğrultuda öğrencilere çevre bilincini aşılayarak onlarla fidan diktiklerini aktardı.

“Hedeflere yüzde 100 ulaşılan bir yıl oldu”
2021 yılı değerlendirmelerinde bulunan Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, “2021 yılı, Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü için tüm programların yüzde 100 gerçekleştiği ve hedeflere yüzde 100 ulaşılan bir yıl oldu. Orman Bölge Müdürlüğünün görevlerinden birisi koruma ve geliştirmek. Bu gelişmenin içerisinde; ormanların bakımı, gençleştirilmesi yatıyor. Bakım ve gençleştirilme çalışmaları ile birlikte üretim, bir ürün ortaya çıkıyor. Bunun neticesinde 23 sene önce 500 bin olan üretim ve ürün bu sene ise 850 bin metreküpe çıktı. Buda bizim kar elde ederek orman köylüsüne 100 milyona yakın para aktarmamıza vesile oldu. 15 bin dekar alanda endüstriyel ağaçlandırma, suni gençleştirme, doğal gençleştirme, gençlik ve kültür bakımı gibi tüm programlarımızı yüzde 100 gerçekleştirdik. Bölge Müdürlüğümüz açısından biz programlarımızın üstüne çıkarak hem nakdi hem fiziki hem de ormanlarda yapılması gereken tüm bakımları yaparak insanların ormandan kontrollü şekilde faydalanmasını sağlayacak olan eko turizm yolları; mesire yerleri ile yine arıcılarımızın faydalanmaları için yaptığımız bal ormanları bunların hepsini topladığınızda odun dışı orman ürünlerinin üretimi ile birlikte biz programlarımızı yüzde 100’ün üzerine gerçekleştirdik” dedi.

“2022 yılını da 2021 gibi başarılı şekilde tamamlamayı planlıyoruz”
Yeni yıldaki hedeflerden söz eden Polat, “2022 yılında da planlarımız var hem ormanlarımızın işletilmesi ve bakımları ile ilgili. Bu planların dışında yine ağaçlandırma çalışmalarımız var. Bozuk ormanları rehabilite edebilmek adına oraların suni gençleştirme ve ağaçlandırma çalışması ile yine verimli ormana dönüştürme çalışmalarımız var. Bu anlamda 2021’de ki çalışmalarımızın üzerine koyarak ortaya hem nitelik hem de nicelik olarak çıkardığımız rakamlarımız var. Bunla ilgili eylem planlarımız, yol haritamız ve projelerimiz hazır. Bunlara bağlı olarak yine 2021’de ki gibi üretim, bakım, ağaçlandırma, bal ormanları, Orköy kredilerinde, eko turizm ve tüm hizmetlerde hedeflerimiz belli. Bu hedeflere doğru gidiyoruz ve inşallah 2022 yılını da 2021 gibi başarılı şekilde tamamlamayı planlıyoruz” diye konuştu.

“İklim değişikliğine bağlı büyük bir sıkıntı yaşandı”
2021 yılında çıkan orman yangınları hakkında konuşan Polat, “Bizim tabi geçen sene 2021 yılında ülkemizin ve bölgemizin gündemini iştigal eden en önemli konulardan birisi yangın. Yangınla ilgili olarak Sakarya Bölge Müdürlüğü olarak Kocaeli ve Sakarya’da herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Tabi bunun birinci nedeni ormanlarımızın yapraklı olması. Ama ibreli ormanlarımızın da olduğu Taraklı, Gebze ve Kefken gibi bölgelerde ormanlara girişçıkışı zamanında yasaklayarak herhangi bir yangın tehlikesi ve sıkıntı yaşanmadı. Ama dünya genelinde küresel ısınmaya, iklim değişikliğine bağlı büyük bir sıkıntı yaşandı. Bölge Müdürlüğümüzde çok büyük bir yangın yaşanmadı, bu da bizim Bölge Müdürlüğümüz açısında memnuniyet verici bir durum” şeklinde konuştu.

“İnsanların ve dünyanın geleceğinin bu ormanların varlığına bağlı olduğunu anlatıyoruz”
21 Mart26 Mart Orman Haftası’ndaki programlardan söz eden Polat, “Orman Haftası kapsamında bir takım programlarımız var. Okullarda hem eğitim hem tiyatro gösterimleri var. Okulda yaptığımız faaliyetlerde çocuklarımızla ağaç diktik, konuşma yaptık. Buradaki temel mesele ağacın, ormanın ve ekosistemin önemini genç yaşta çocuklarımıza öğretmek, çocukların bizlere emanet ettiği bu ormanları, onlara tekrar daha fazla geliştirip, genişleterek sağlam bir şekilde teslim etmek. Bunun içinde ormanı bekçi değil, ormancı değil, sevginin koruyacağını ve insanların ortak malı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan ormanların önemini anlatan 15 dakikalık ‘Çat Kapı’ adı altında bir tiyatro var bunu da okullarımızda sergiliyoruz. Ormanların, dünyanın ortak malı olduğu, insanların ve dünyanın geleceğinin bu ormanların varlığına bağlı olduğunu anlatıyoruz. Bu bilinç arttıkça hem yangınlar azalacak hem ormanlara olan baskı ve kaçak, usulsüz kesimler azalacak. Ormanlar alan olarak daralmayacak ve servet olarak azalmayacak, yani oradaki yaşam alanını hep birlikte korumuş olacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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