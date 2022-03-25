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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Bisiklet dostu Sakarya’yı’ en iyi resmeden ödülün sahibi olacak

İHA

‘Bisiklet dostu Sakarya’yı’ en iyi resmeden ödülün sahibi olacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, paydaşlarıyla birlikte daha önce ulusal bayramlarda olduğu gibi “Bisiklet Dostu Sakarya’yı” en iyi resmeden 11 ve 12’nci sınıf öğrencilerinden dereceye giren 5 kişiye bisiklet ve kask hediye edecek.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, gençlik faaliyetlerine ve gençleri düşünerek proje üretmeye devam ediyor. Sporun, sanatın ve bilimin her alanında birbirinden farklı organizasyonlar gerçekleştiren Büyükşehir, özellikle son dönemde tüm ulusal bayramlarda olduğu gibi yarışmalar organize ediyor.
Bu çerçevede İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sakarya Valiliği ortaklığında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel bir resim yarışması başladı. Kent genelindeki tüm okulları kapsayacak şekilde organize edilen bu etkinlikte “Bisiklet Dostu Sakarya” sloganını en iyi şekilde anlatacak resmi çizen öğrenciler, ödül kazanacak. Özellikle son dönemde spor kenti olarak anılan Sakarya’nın bisiklet ile özdeşleşen yönünü kağıda en iyi döken 5 öğrenciye bisiklet ve kask hediye edilecek. Yarışmaya sadece 11 ve 12’nci sınıf öğrencileri katılabilecek. Konuyla ilgili şartnameler, müdürlükler tarafından okul yönetimlerine gönderildi.
Spor Dairesi’nden yapılan açıklamada, “Gerçekleştirdiğimiz yarışmalarda ve tüm etkinliklerde amacımız bisikleti Sakarya’nın bir sembolü haline dönüştürüyoruz. Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve sağlıklı yarınlar için gerekli adımları atmak için yaptığımız projeleri bisiklet yatırımlarıyla destekliyor, bisikleti hayatımızın bir parçası haline dönüştürüyoruz. Gençlerimizin ufkunu ve hayal gücünü görme fırsatı bulacağımız yarışmada her birine başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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