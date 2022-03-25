Adapazarı’nda yaşlılar unutulmadı

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ile birlikte, 1824 Mart Yaşlılar Haftası münasebetiyle Adapazarı Belediyesi bir program düzenledi. Başkan Mutlu Işıksu, “Tecrübeleri ile bizlere daima doğruyu ve güzeli öğreten kıymetli büyüklerimizin Yaşlılar Haftası'nı kutluyor; sağlıklı ve bereketli ömürler diliyoruz” dedi.

Adapazarı Belediyesi, 1824 Mart Yaşlılar Haftası münasebetiyle bir program düzenledi. Programa, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve eşi Elveda Işıksu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın, Adapazarı Belediyesi Meclis Üyeleri Nilgün Akman ve Türkan Resüloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Musa Zor katılırken, Milletvekili Atabek ve beraberindekiler, katılımcıları tek tek ziyaret ederek hediyeler takdim etti.

Gerçekleşen programdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Atabek, “Büyüklerimizin varlıkları baş tacımızdır. Sonsuz saygı ve sağlık dileklerimizi iletiyoruz. Onların tecrübeleri bizlere en güzel rehberdir” diye konuştu. Başkan Mutlu Işıksu ise, “Tecrübeleri ile bizlere daima doğruyu ve güzeli öğreten kıymetli büyüklerimizin Yaşlılar Haftası'nı kutluyor; sağlıklı ve bereketli ömürler diliyoruz” şeklinde konuştu.

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