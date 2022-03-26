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Karadeniz parça parça yutuyor Evi yıkılma tehlikesinde olan vatandaştan çuval önlemi

İHA

Karadeniz parça parça yutuyor Evi yıkılma tehlikesinde olan vatandaştan çuval önlemi

Sakarya’nın Karasu ilçesi sahil kesiminde büyük tahribata sebep olan ve sahili tehdit eden kıyı erozyonuna karşı Ali Çubuk isimli vatandaş, evinin önüne kum çuvalları koyarak önlem almaya çalıştı.
Karasu sahilinde etkisini arttıran kıyı erozyonu bir evin arsasını ve bahçe duvarlarını denizle buluşturdu. İki aydan fazla süredir Karasu sahili Akkum mevkiinde etkisini arttıran kıyı erozyonu bölgede bulunan evler için tehdit oluştururken, kumsalda hızla yok olmaya devam ediyor. Tehlike oluşturan erozyon, hava şartlarının normale dönmesi ve hırçın dalgaların sakinleşmesiyle yavaşlarken deniz, karadan yaklaşık 30 metre geriye çekildi. Durumu fırsat bilen Ali Çabuk isimli vatandaş ise evinin önüne kum çuvalları koyarak kendince önlem almaya çalıştı. Dalgaların tekrardan hırçınlaşması düşüncesiyle tedirgin olan vatandaşlar da ev ve arsalarının sular altında kalmaması için yetkililerden yardım istedi.

“Elimden geldiğince evimi kurtarmaya çalışıyorum”
Yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalan evin sahibi Ali Çabuk, “Belediyemiz ve devletimizin yeterince sorunu var. Ben kendi kendime kumlarla, torbalarla elimden geldiğince evimi kurtarmaya çalışıyorum bir vatandaş olarak. Ama kadere de karşı gelemem doğayla baş edemem nereye kadar gider bilemiyorum ama evimin altına kadar geldi en sonun da sanki durmuş gibi oldu. Ankara’dan gelen heyette bu ayın sonundan itibaren deniz durduğu takdirde denizin içerisine taşları koyacaklarını söylediler ve bende bu sevindirici haberi Karasu halkına duyurmuş olayım. Allah verdi, Allah alır ama tehlike daha büyük durumlara geldiği zamanda tabii ki burayı terk etmek zorunda kalırsam terk edeceğim ama şuanda böyle bir ihtimal görmüyorum” dedi.

“Buraya gelenler kumsalı için geliyor”
Karasu sahil esnaflarından Aziz Çabuk ise “Buradaki erozyonun bize de çok büyük etkileri çok oldu. Çünkü Karasu, sahiliyle, kumsalıyla bilinen bir ilçemiz. Buraya gelenler kumsalı için geliyor ama bu kumsalın yok olması bizi hem iş açısından hem de turistlerin gelmesini etkiledi. Ticaretimizi tabi ki zedeliyor. Ulusal kanallarda buranın haberleri çıktı, bizde bu durumdan mustaribiz. Buradaki taşların zamanında yarım bırakılması Akkum dediğimiz mevkiyi çok büyük derecede etkiledi. Gerekli önlemin bir an önce alınmasını talep ediyoruz çünkü yaz sezonu geldi. İnsanlar, şimdi burası hakkında tereddütte iyi haberler çıkmıyor sahil ile ilgili. Bundan yaklaşık 8 sene önce aynı bu şekilde olmuştu ve caddeyi su basmıştı, iş yerlerimize kadar gelmişti. Aynı durumun yaşanmasından korkuyoruz çünkü yaklaşık 20 metre kaldı belediyenin yaptığı projeye, bu projenin zarar görmesini istemiyoruz. Eğer durum devam ederse projenin yanı sıra tüm halkı etkileyecek çünkü burası turistik bir yer, insanların buradan uzaklaşmasını istemiyoruz daha çok gelmesini istiyoruz” diye konuştu.

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