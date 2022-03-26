Seyir halindeki otomobil alev alev yandı İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın cep telefonu kamerasına yansıdı

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Sakarya D100 Karayolu’nda seyir halinde olan otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, D100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobilin motor kısmı seyir halindeyken alev aldı. Durumu fark eden sürücü aracı yolun kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken otomobilin alev alev yanışı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, alev alan otomobile itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve o anları kayda alan kişinin, “Abi inceden patlıyormuş” söylemleri yer alıyor.

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