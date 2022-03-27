Sakarya'da palet imalat atölyesinde yangın

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İsa ÇİCEK/SAPANCA(Sakarya)(DHA)SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde palet imalat atölyesinde çıkan yangında hasar oluştu.

Yangın, dün saat 20.00 sıralarında Kurtköy Yavuz Selim Mahallesi'nde Fatih G.'ye ait ve 10 kişinin çalıştığı palet imalat atölyesinde çıktı. Alevler atölyeyi sararken, çalışanlar itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Yangın ile ilgili soruşturma başlatılırken, atölyede hasar oluştu. (DHA)FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİCEK

2022-03-27 09:44:32



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