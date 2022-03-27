Yaşıtları oyuncakla oynarken o pistin tozunu attırıyor 2 buçuk yaşındaki Zayn’ı dünyada milyonlar izliyor

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı ve AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun 2,5 yaşındaki oğlu Zayn, yaşıtları oyuncakla oynarken pistin tozunu attırıyor. Motosiklet ve gokart aracı ile yaptıkları ile hayran bırakan minik yeteneği dünya genelinde milyonlar izliyor.

Dünya Süpersport Şampiyonası’nda 5 kez şampiyon olan AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden 2,5 yaşındaki oğlu Zayn’ın motosiklet ve gokart başta olabilmek üzere tekerleği olan tüm araçları kullandığı anların videosunu paylaşmıştı. Videoların beğenilme ve izlenme sayıları ise kısa sürede milyonları geçti.

Sofuoğlu, uzun süredir kendi pistinde güvenli ortamda eğittiği Zayn'i ileride Türkiye'yi temsil eden bir Formula1 yarışçısı olarak yetiştirmeyi hedefliyor. Babasının izinden giderek şampiyon olma yolunda ilerleyen ve boyundan büyük kullandığı araçlar ile ilgi odağı olan minik Zayn’in videoları ise sosyal medyada büyük beğeniyle izlenilmeye devam ediyor.

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