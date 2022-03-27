Sakarya Büyükşehir Hentbol’da hedef Birinci Lig

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 2. Ligi A Grubu’nda oynadıkları maçların tamamını kazanarak PlayOff müsabakalarına namağlup lider olarak yükselen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol takımı, gözünü 1. Lig’e dikti.
Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 2. Ligi A Grubu’nda oynadıkları maçların tamamını kazanarak PlayOff müsabakalarına namağlup lider olarak yükselen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol takımı, gözünü 1. Lig’e dikti. 6 takımlı A Grubunda son olarak Karagümrük Hentbol’u deplasmanda 2254 mağlup ederek, oynadığı 10 karşılaşmayı da galibiyetle tamamlamış olan Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı 12 takımın katılacağı PlayOff müsabakalarında 1. Lig’e yükselmek için mücadele edecek. PlayOff müsabakaları 48 Nisan tarihleri arasında Ankara’da oynanacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.