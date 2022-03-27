Öğretmenlere Doğa Yürüyüşü Kış eğitimi verildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşayarak Öğrenme Macera Park’ta 1418 Mart tarihleri arasında Doğa Yürüyüşü (Kış) Eğitimi Kursu Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Hizmetleri bünyesinde faaliyet gösteren birçok öğretmene verildi. Eğitim Kuzuluk Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Bahar Yıldırım tarafından verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet gösteren Yaşayarak Öğrenme Macera Park Merkezi Müdürlüğünde 1418 Mart tarihleri arasında Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Hizmetleri çerçevesinde yer alan Doğa Yürüyüşü (Kış) Eğitimi Kursu ilk defa gerçekleştirildi. Eğitime çeşitli ilçelerde görev yapan öğretmenler katılım sağladı. Eğitim Kuzuluk Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Bahar Yıldırım tarafından verildi.

Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “Kursiyerler, kış doğa yürüyüşüyle ilgili temel bilgileri, karda yürüyüş tekniklerini, kış doğa yürüyüşünde kullanılan malzemeleri, çadır kurma tekniklerini ve kış doğa yürüyüşü sporunun eğitim ve öğretim sürecinde kullanımı gibi bilgiler edindi. Eğitimin ilk üç günü teorik bilgiler verildi. Dördüncü gün ip bağlama teknikleri ve karabina kullanımı uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Eğitimin beşinci günü ise Yaşayarak Öğrenme Macera Park Müdürü Yılmaz Kalk ve eğitmenler eşliğinde parkurda performans sınavı yapıldı. Eğitime katılan öğretmenler kış doğa yürüyüşü sporunun eğitim ve öğretimin zenginleştirilmesi, öğrencilerin sosyalleşmesi ve aktif hale getirilmesi gibi kazanımlar elde etmeleri açısından önemli olduklarını belirttiler” ifadelerine yer verildi.

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