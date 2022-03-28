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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sporcuların tercihi Baytar Steakhouse oluyor

İHA

Sporcuların tercihi Baytar Steakhouse oluyor

2019 yılında ‘Topraktan Çatala’ sloganı ile steakhouse sektörüne giren ve yaptığı birçok farklı etkinlik ile dikkatleri üzerine çeken Baytar Steakhouse, sporcuların da tercihi oluyor.
1950 yılında başlayan besicilik hikayesi sonrasında 2019 yılında ‘Topraktan Çatala’ sloganı ile steakhouse sektörüne giren ve iki kez ‘Sakarya’nın En İyi Steakhouse Firması’ ödülünü alan Baytar Steakhouse, Türkiye markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Sakarya’da steakhouse denilince ilk akla gelen ve lezzeti ile ön plana çıkan Baytar Steakhouse işletme sahibi Enes Baytar, gerçekleştirdiği birçok farklı etkinlikler ile de dikkatleri üzerine çekiyor. İlk restoranını Ferizli ilçesinde açan Baytar Steakhouse daha sonrasında artan talep üzerine Serdivan ilçesinde ikinci şubesini açtı. Lezzeti, hizmeti ve alevli et sunumları ile müşterilerinin dikkatini çekmeyi başaran Baytar Steakhouse, birçok ünlü ismin yanı sıra sporcuların da uğrak mekanı oldu. İşletme sahibi Enes Baytar ise spor ve sporcunun her zaman destekçisi olduklarını belirtti.

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