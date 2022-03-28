Dün kaybolan bedensel engelli, dere yatağında ölü bulundu



İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde dün kaybolan bedensel engelli Ergün Özdemir´in (48), dere yatağında cesedi bulundu.

Pamukova'da dün evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan bedensel engelli Ergün Özdemir için ailesi polise kayıp ihbarında bulundu. Bölgeye sevk edilen ekipler, arama çalışması başlattı. Bu sabah Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Pamukova Müfrezesinde görevli bir itfaiye eri mesai sonrası eve giderken, Yenice Mahallesi D-650 kara yolu kenarından geçen Karandere içerisinde hareketsiz yatan kişiyi fark etti. İtfaiye personelinin çağırdığı ekipler tarafından dereden çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan araştırmada, ölen kişinin Ergün Özdemir olduğu tespit edildi.

Dereye düşerek öldüğü tahmin edilen Ergün Özdemir'in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Pamukova İsa ÇİÇEK

2022-03-28 13:19:15



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