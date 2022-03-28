Tiyatro ve dizi oyuncusu Erkan Kaledibi, evinde ölü bulundu



İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA) SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, tiyatro oyuncusu ve dizilerde rol alan Erkan Kaledibi (32), evinde ölü bulundu. Evde doğal gaza bağlı ocağın açık olduğu belirlendi.

Olay, dün gece saatlerinde, Adapazarı Maltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Babası, Erkan Kaledibi'nin alt kattaki evine geldi. Girdiği evde oğlunu yerde hareketsiz halde gören baba, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Erkan Kaledibi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Evde inceleme yapan ekipler, doğal gaz bağlı ocağın açık olduğunu belirledi. Erkan Kaledibi'nin, eşinin olay sırasında ailesinin yanına misafirliğe gittiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, bir sanat merkezinde tiyatro eğitimi alan, tiyatro oyunlarında ve dizilerde oynayan Erkan Kaledibi'nin cenazesi bugün Serdivan ilçesinde toprağa verilecek. Kaledibi'nin Yasak Elma, Diriliş Ertuğrul, Vatanım Sensin, Kırgın Çiçekler gibi bazı dizilerde rol aldığı öğrenildi. FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Sakarya İsa ÇİÇEK

2022-03-28 16:40:23



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