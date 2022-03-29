Koronavirüsten ölmüştü; 2 yıl sonra mezarı memleketine taşındı

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Levent KIZILASLAN/ SAKARYA, (DHA)SAKARYA´nın Karasu ilçesinden 2 yıl önce İstanbul´da yaşayan oğlunun yanına giden Mehmet Çakır (90), koronavirüsten yaşamını yitirirken, kısıtlamalar nedeniyle Kilyos´ta toprağa verildi. Çakır´ın mezarı, İstanbul´dan memleketi Karasu'ya taşındı.

Karasu'ya bağlı Ortaköy Mahallesi´nda oturan Mehmet Çakır, 2 yıl önce İstanbul Küçükçekmece'de yaşayan oğlunun yanına gitti. Burada koronavirüse yakalanan Çakır, 2 Nisan 2020'de yaşamını yitirdi. Kısıtlamalar nedeniyle Çakır´ın cenazesi, memleketine götürülemeyince Kilyos´ta toprağa verildi. Ailesinin girişimleri sonucu Mehmet Çakır´ın mezarı, 2 yıl sonra memleketi Karasu'ya taşındı. Ortaköy Fatih Camisi´nde kılınan namazın ardından Çakır´ın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Mehmet Çakır´ın oğlu Halil Çakır, özel hastanede tedavi gören babasının koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, "İstanbul´dan koronavirüs nedeniyle cenazesini buraya getiremedik. Geçici olarak Kilyos´a koyduk ama buraya getirmeyi çok istedik. Cenazesini buraya getirmeyi uygun bulduk, kendi toprakları. Tüm sevdikleri, tüm sevenleri burada" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN

2022-03-29 10:15:17



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