Erenler’de Ramazan takvimi dolu dolu

Erenler Belediyesi Ramazan Ayı Kültür ve Sanat Etkinlikleri takvimi açıklandı. Hayati İnanç, Ömer Tuğrul İnançer ve Necip Karakaya’nın Erenler’de vatandaşlar ile buluşacağını açıklayan ve mahallelerde de çocuk etkinliklerinin gerçekleşeceğini ifade eden Başkan Fevzi Kılıç, tüm vatandaşları etkinliklere davet ettiğini belirtti.

Erenler Belediyesi Ramazan Ayı Kültür ve Sanat Etkinlikleri çerçevesinde 16 etkinlik gerçekleştirecek. Kültür ve Sanat Etkinlikleri çerçevesinde Nisan ayı içerisinde konferans, tasavvuf dinletisi, çocuk tiyatrosu ve çocuk şenlikleri vatandaşlar ile buluşacak. Etkinlikler hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Nisan Ayı içerisinde çok kıymetli yazar ve sanatçılarımızı vatandaşlarımız ile bir araya getireceğiz. Bu çerçevede Hayati İnanç, Ömer Tuğrul İnançer, Necip Karakaya gibi isimleri Erenler’imizde vatandaşlarımız ile ağırlayarak Ramazan Ayını inşallah istifade ile geçireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı programlarımıza bekliyoruz” dedi.

Ramazan Ayında iftar sonralarında mahallelerde ve Kültür Merkezinde çocuklara yönelik şenlik ve tiyatro gösterilerinin olacağını ifade eden Başkan Kılıç, “Kıymetli evlatlarımız ile birbirimizi çok özledik. İnşallah Mübarek Ramazan ayında kendileri ile sık sık bir araya geleceğimiz çok güzel programlar hazırladık. Mahallelerimizde ve kültür merkezimizde gerçekleşecek 12 programla çocuklarımızın yüzünde tebessüm olmaya çalışacağız” diye konuştu.

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