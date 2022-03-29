Bipolar rahatsızlıklara dikkat çektiler

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezinde tarafından Dünya Bipolar Günü dolayısıyla Orhangazi Kültür Merkezinde etkinlik düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı koordinasyonunda, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi (SEAH TRSM) tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Adapazarı Belediyesinin katkılarıyla Dünya Bipolar Günü Farkındalık Etkinlikleri Orhangazi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. TRSM’de hizmet veren bipolar, şizofren, şizoaffektif bozuklu olan hastalar tarafından ortaya konulan el sanatı ürünlerin sergilendiği etkinlikte; SEAH Psikiyatri Kliniği Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Esra Yazıcı, TRSM Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Betül Türkmen ve TRSM Vaka Yöneticisi Sosyal Hizmet Uzmanı Yasemin Danış bipolar bozukluklar ve merkezde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Prof. Dr. Esra Yazıcı bipolar bozuklukların ilaç tedavisiyle kontrol altına alınabildiğini belirterek, hastaların kesinlikle toplumdan dışlanması veya kendilerinin de topluma karışmaktan korkmaması gerektiğini dile getirdi. TRSM’nin tanıtıldığı kısa film gösteriminin ardından merkezde tedavi gören hastalarla sohbet edildi. Merkezdeki hastaların oluşturduğu koro eşliğinde şarkılar söylenen etkinlikte Serdivan Halk Eğitim Merkezinde kurs almış TRSM hastalarının yaptığı el işleri ürünlerinin serginin açılışı da yapıldı. Etkinlikte katkılarından dolayı Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerine Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Özcan Öktem, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Selin Tunalı Çokluk ve Prof. Dr. Esra Yazıcı tarafından teşekkür belgesi verildi.

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