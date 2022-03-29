Yangın, eğlence mekanını küle çevirdi Sabotaj ihtimaline karşı polis inceleme başlattı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sabaha karşı çıkan yangında bir eğlence mekânı, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri sabotaj ihtimaline karşı konuya ilişkin inceleme başlattı.

Yangın, Yeni Mahallesi’nde gazinolar bölgesi olarak bilinen mevkiinde 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf Kaya’nın işlettiği eğlence mekânında bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Çevredeki işletme sahiplerinin durumu haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Eğlence mekânının kapalı olduğu saatte çıkan yangında, işletme tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis, sabotaj ihtimaline karşı olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatarak çevre güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Ekipleri de yanan mekânda incelemede bulundu.



“Daha önce de yangın çıkmıştı”

İşletme sahibi Yusuf Kaya, “Polis, bana telefon etti. Geldiğimde burası yanmıştı. Ne olduğunu, yangının neden çıktığını bilmiyorum. Elektrikten mi yoksa başkası mı yaktı, bilemiyorum. Daha önce de yangın çıkmıştı. Polis ekipleri kamera kayıtlarını inceleyecek” diye konuştu.

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