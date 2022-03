TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 3 - Diyarbekirspor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Diyarbekirspor’u 30 mağlup etti.



Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Yiğit Arslan xx, Kürşathan Akın xx, Hasan Cebeci xx, Tolga Tugay İnan xx

Sakaryaspor: Furkan Köse xx, Hurşit Taşçı xxx, Çağlayan Menderes xx, Ümit Kurt xx, Mehmet Yıldızaç x, Ömer Can Sokullu xx (Selçuk Alibaz dk. 59 x), Oğuz Kocabal xxx (Okan Dernek dk. 78 x), Ömer Bozan xx (Doğan Ateş dk. 59 x), Onur Ramazan Toprak xx, Burak Süleyman xx (Ozan Sol dk. 63 xx), Tahir Babaoğlu xx (Ali Özgün dk. 78 xx)

Diyarbekirspor: Salih Şenbaş x (Atakan Akyol dk. 22 x), Baran Işık xx, Emircan Sayar x (Reşo Akın dk. 61 x), İzzet Çelik xx, Serdar Güncü x (Cihan Aydın dk. 71 x), İbrahim Has xx, Şahin Şafakoğlu xx, Furkan Özdemir xx (Oğuzhan Kayar dk. 46 x), Şerif Doğan x, Serhat Enes Çalışan xx (Bilal Kılıç dk. 71 x), Ali Mert Aydın xx

Goller: Hurşit Taşçı (dk. 32), Oğuz Kocabal (dk. 48), Ali Özgün (dk. 90) (Sakaryaspor)

Kırmızı kart: İbrahim Has (Diyarbekirspor)

Sarı kartlar: Serhat Enes Çalışan, Furkan Özdemir, Bilal Kılıç (Diyarbekirspor), Oğuz Kocabal, Okan Dernek (Sakaryaspor)

