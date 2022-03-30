Bilal Soykan: “Bağımlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz”

Akyazı Yeşilay Temsilciliği ve SUBÜ Genç Yeşilay tarafından düzenlenen ‘Yeşilay Elçileri Projesi’ etkinliğine katılan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Halkımızın ve gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan korunması için bağımlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Akyazı Yeşilay Temsilciliği ve SUBÜ Genç Yeşilay tarafından Yeşilay Elçileri Projesi’ etkinliği düzenlendi. İlçe merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe Başkan Soykan’ın yanı sıra Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Fehmi Talay, İlçe Jandarma Komutanı Semih Gümüşbaş, Akyazı Belediye Başkan Yardımcıları Ali Özer ve Mehmet Öztürk katıldı. Etkinlik çerçevesinde Yeşilay’ın Gazi Süleyman Paşa Camisi önünde açtığı standı ziyaret eden heyet, sonrasında ilçedeki esnafa bağımlılıklarla mücadele konusunda bilgilendirmede bulundu.



“Hep birlikte bağımlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz”

Akyazı Yeşilay Temsilcisi Arif Kamil Bostan ve SUBÜ Genç Yeşilay üyesi öğrencilere gerçekleştirdikleri etkinlik için teşekkür eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Gençlerimizi ve tüm toplumumuzu kötü alışkanlıklarla bağımlılıklardan kurtarmak hepimizin görevi. Yeşilay bağımlılıkla mücadele anlamında vatandaşlarımıza büyük hizmetler sunan bir kuruluş. Bugün Akyazı’mızda gerçekleştirilen bu etkinlikte de esnafımızın bağımlılıklar hakkında bilgi düzeylerinin arttırılması ve onların vasıtasıyla toplumsal farkındalık oluşturma hedeflenmiştir. Bizler de kaymakamımız ve protokol üyelerimiz ile birlikte Yeşilay gönüllülerimize destek olduk. Halkımızın ve gençlerimizin tüm zararlı alışkanlıklardan korunması için hep birlikte bağımlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Tüm esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı Yeşilay elçisi olmaya davet ediyoruz” dedi.

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