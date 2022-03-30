Sakaryaspor'da Yılmaz Vural tamam gibi! Vural, Sakaryaspor maçını tribünden takip etti

Teknik direktör Ercümend Coşkundere ile yollarını ayıran Sakaryaspor’da rota Yılmaz Vural'a çevrildi. Tecrübeli teknik adam Vural, bugün Sakaryaspor’un evinde ağırladığı Diyarbekirspor ile olan mücadelesini tribünden izledi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider konumda olan Sakaryaspor, bu sezon 31 lig maçına çıkarak 3 mağlubiyet, 8 beraberlik ve 20 galibiyet elde edip, 2,19'luk puan ortalaması yakalayan Teknik Direktör Ercümend Coşkundere ile yollarını ayırmıştı. Ligin 32. haftasında yeşilsiyahlılar evinde Diyarbekirspor ile verdiği mücadeleden 30 mağlup gelirken, takımın yeni teknik direktör olmasına kesin gözüyle bakılan Yılmaz Vural ise Sakarya Atatürk Stadyumu tribününde yerini alarak karşılaşmayı izledi. Maç sonu yeşilsiyahlı kulübün başkanı Cumhur Genç ile teknik adam Yılmaz Vural’ın teknik direktörlük için görüştüğü öğrenildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.