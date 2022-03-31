İnşaatlardan demir çalan 2 şahıs tutuklandı

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde inşaatlardan demir çaldığı tespit edilen 4 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Karasu ilçesinde bazı inşaatlardan demir çalındı. Bunun üzerine Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde inşaatlardan demir çaldığı tespit edilen 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerini ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden, B.A.D. ve C.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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