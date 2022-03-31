Sakarya’da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda, tarihi eser olduğu düşünülen 5 adet taş obje ele geçirilirken, 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ferizli ilçesi İstiklal Mahallesi’nde M.Y. isimli şüphelinin satmak amacı ile tarihi eser getireceği ve alıcı arayışında olduğu jandarma ekiplerince tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Sakarya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Ferizli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince konuya ilişkin ilçedeki bir adreste arama yapıldı. Arama neticesinde tarihi eser olduğu düşünülen 5 adet taş obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.K., A.B. M.K. ve M.Y. isimli şüpheliler hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanuna Muhalefet suçundan işlem başlatıldı. 4 şüpheli jandarmadaki ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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