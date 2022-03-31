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Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile anlaştı Şanlı’nın gelişini bu video ile duyurdular

İHA

Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile anlaştı Şanlı’nın gelişini bu video ile duyurdular

Ercümend Coşkundere ile yollar ayrıldıktan sonra teknik direktör arayışına giren ve adı Yılmaz Vural ile anılan Sakaryaspor, sosyal medya hesabı üzerinden Tuncay Şanlı ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider konumda olan Sakaryaspor, bu sezon 31 lig maçına çıkarak 3 mağlubiyet, 8 beraberlik ve 20 galibiyet elde edip, 2,19'luk puan ortalaması yakalayan Teknik Direktör Ercümend Coşkundere ile yollarını ayırmıştı. Sakaryaspor, Ercümend Coşkundere'den boşalan teknik direktörlük görevine eski futbolcusu ve teknik direktörü Tuncay Şanlı'yı getirdiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaştıkları video ile Şanlı’nın gelişini duyuran kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Tuncay Şanlı ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Tuncay Şanlı” ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, daha önce 20162017 sezonunda Sakaryaspor’un başına getirilen Tuncay Şanlı, ilk teknik direktörlük deneyimini yeşilsiyahlı kulüpte yaşamıştı. Sakaryaspor’un başında 13 maça çıkan Tuncay Şanlı o günden beri hiçbir takım çalıştırmadı.

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