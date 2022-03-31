Serdivan’da asfalt çalışmaları hız kesmiyor

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Serdivan Belediyesi, ilçenin dört bir yanında asfalt öncesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

20212022 asfalt sezonu ile birlikte çalışmalarını yoğunlaştıran Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında asfalt öncesi çalışmalarını sıklaştırdı. Bahçelievler Mahallesi Gürpınar, Üstün, Kanmaz, Yaman, Hicran, Hayal, Kahraman, Sezer, Dar, Gedik, Hürriyet ve 703. sokaklarda gerçekleştirilen kazım çalışmalarının en kısa süre içerisinde tamamlanacağını ifade eden ekipler, asfalt serimiyle birlikte sokakların tek tek yenileneceğini belirtti.

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