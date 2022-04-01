Hırsızlık şüphelisi, kamera görüntülerinden yakalandı

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İsa ÇİÇEK/ ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)ADAPAZARI'nda 3 iş yerinden hırsızlık yapan D.H. (21), güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilerek yakalandı.

Adapazarı'nda bulunan 3 iş yerinden yaklaşık 10 bin lira çalınmasıyla ilgili Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, çalışma başlattı. İş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisinin D.H. olduğunu belirledi. D.H., ilçe merkezinde yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.H., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı İsa ÇİÇEK

2022-04-01 10:50:37



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