Palu ailesinin yargılanmasına devam edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Palu ailesinin yargılanmasına devam edildi

İHA

Palu ailesinin yargılanmasına devam edildi

Kocaeli'de 13 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü iddia edilen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın Sakarya'da öldürülmesine ilişkin Palu ailesinin yargılanmasına devam edildi.
Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada taraf avukatları salonda hazır bulundu. Melike Tahnal'ın eniştesi tutuklu sanık Tuncer Ustael ve başka suçtan tutuklu dayısı İsa Palu ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Cumhuriyet savcısı, Tuncer Ustael'in tutukluluk halinin devamını ve eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti. Önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyen sanık Tuncer Ustael, iddiaları kabul etmediğini söyledi.
Mahkeme heyeti, Tuncer Ustael'in tutukluluk halinin devamına, tanıkların dinlenilmesi için yazılan müzekkerin cevabının beklenmesine ve eksikliklerin tamamlanmasına karar vererek, duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi.

Ne olmuştu?
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal’ın kaybolmasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma neticesinde kayıp Meryem Tahnal’ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu polis tarafından gözaltına alınırken, Palu ailesinin eniştesi Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael ise yaşanan olayla ilgili İstanbul’da katıldıkları bir televizyon programında canlı yayındayken gözaltına alınmıştı. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Palu ailesine çeşitli suçlardan hapis cezası verilmişti. Bu karar, aile bireylerinin aynı avukat tarafından savunuldukları ve bu sebeple 'Usul hatası' gerçekleştiği gerekçesiyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. 24 Kasım’da Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kayıp Meryem Tahnal’ın öldürülmesiyle ilgili görülen dava sonrasında annesinden 1 yıl sonra kaybolan ve Sakarya’nın Ferizli ilçesinde öldürüldüğü iddia edilen Meryem Tahnal’ın kızı Melike Tahnal’ın öldürülmesiyle ilgili davanın devamı ise Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hırsızlık şüphelisi, kamera görüntülerinden yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi, kamera görüntülerinden yakalandı
İş yerine tırmanarak girdi, kasadaki tüm parayı çaldı Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER İş yerine tırmanarak girdi, kasadaki tüm parayı ...
TEM'de otomobil, minibüse çarptı: 7 yaralı
YEREL HABERLER TEM'de otomobil, minibüse çarptı: 7 yaralı
TEM’de feci kaza, otomobille çarpışan minibüs metrelerce sürüklendi: 7 yaralı Kaza sonrası oluşan araç kuyruğu havadan görüntülendi
YEREL HABERLER TEM’de feci kaza, otomobille çarpışan minibüs ...
Serdivan’da asfalt çalışmaları hız kesmiyor
YEREL HABERLER Serdivan’da asfalt çalışmaları hız kesmiyor
Başkan Soykan’dan 2 bin kitap
YEREL HABERLER Başkan Soykan’dan 2 bin kitap
TIR şoförünün ölümüne neden olan sürücü, araç parçaları sayesinde yakalandı
YEREL HABERLER TIR şoförünün ölümüne neden olan sürücü, araç ...
‘Uluslararası Medya Ödülleri’ gecesinde ödül yağacak
YEREL HABERLER ‘Uluslararası Medya Ödülleri’ gecesinde ödül yağacak
Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile anlaştı Şanlı’nın gelişini bu video ile duyurdular
YEREL HABERLER Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile anlaştı Şanlı’nın ...
Ölümlü kazaya karışıp kaçan şüpheliler dinlenme tesisinde yakalandılar Jandarmanın dikkatinden kaçamadılar
YEREL HABERLER Ölümlü kazaya karışıp kaçan şüpheliler dinlenme ...
20 yaşındaki genç kansere yenik düştü
YEREL HABERLER 20 yaşındaki genç kansere yenik düştü
Bu hizmet sayesinde hem zamandan hem mazottan kazanıyorlar Mobil traktör muayene istasyonu 10 mahalleye hizmet veriyor
YEREL HABERLER Bu hizmet sayesinde hem zamandan hem mazottan ...
Jandarmadan D-650 karayolunda uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Jandarmadan D-650 karayolunda uyuşturucu operasyonu: ...
Eşini öldürdükten sonra çocuğunu alarak kaçmıştı Sakarya'da yakalandı
YEREL HABERLER Eşini öldürdükten sonra çocuğunu alarak kaçmıştı ...
Sakarya’da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Sakarya’da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı
İnşaatlardan demir çalan 2 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER İnşaatlardan demir çalan 2 şahıs tutuklandı
Sakaryaspor'da Yılmaz Vural tamam gibi! Vural, Sakaryaspor maçını tribünden takip etti
YEREL HABERLER Sakaryaspor'da Yılmaz Vural tamam gibi! Vural, ...
Bilal Soykan: “Bağımlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Bilal Soykan: “Bağımlılıkla mücadele etmeye devam ...
TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 3 - Diyarbekirspor: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 3 - Diyarbekirspor: 0
İnşaat halindeki evin balkonu çöktü: 4 işçi yaralı
YEREL HABERLER İnşaat halindeki evin balkonu çöktü: 4 işçi yaralı
Fabrikada çalışan 19 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
YEREL HABERLER Fabrikada çalışan 19 işçi zehirlenme şüphesiyle ...
İnşaat halindeki evin balkonu çöktü: 4 işçi yaralandı
YEREL HABERLER İnşaat halindeki evin balkonu çöktü: 4 işçi yaralandı
İki katlı ahşap ev alev topuna döndü Ahşap evde çıkarak başka bir eve sıçrayan yangın panik oluşturdu
YEREL HABERLER İki katlı ahşap ev alev topuna döndü Ahşap evde ...
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.