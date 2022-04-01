AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: “'Bir tane işçi çıkartmayacağız' sözü tamamen 3 yıllık süre zarfında yalan ve gerçekleşmeyen bir söz olarak ortaya çıkmış” Adapazarı’nda hayata geçirilecek olan “Ada Hayat” projesi tanıtımı yapıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Adapazarı Belediyesince kent merkezinde hayata geçirilecek "Ada Hayat" projesinin tanıtımına katıldı. Dağ; İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehirlerinin vaatlerine ilişkin iki video yayınladıklarını belirterek, "'70 kilometre daha metro yapacağız' sözü hiç gerçekleşmemiş. 'Suda yüzde 50 indirim yapacağız' sözü açıkçası hiç gerçekleşmemiş. 'Bir tane işçi çıkartmayacağız' sözü tamamen 3 yıllık süre zarfında yalan ve gerçekleşmeyen bir söz olarak ortaya çıkmış" dedi.

Adapazarı Belediyesi tarafından kent merkezinde hayata geçirilecek olan “Ada Hayat” projesinin lansmanı gerçekleştirildi. Orhangazi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen tanıtıma, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Recep Uncuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



"Yalan ve gerçekleşmeyen bir söz olarak ortaya çıkmış"

Programda konuşan Dağ, "Şuanda 3 büyükşehir belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi’nde. 3 büyükşehrin verdiği vaatler gerçekleşmiş mi, gerçekleşmemiş mi buna baktık. Bu doğrultuda da iki tane video yayınladık. İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyelerinin seçimden önce yaptıkları lansman toplantılarında vermiş oldukları vaatlerin karşılanıp karşılanmadığını gördük. Neredeyse o anda çok rahat şekilde söylenen, '70 kilometre daha metro yapacağız' sözü hiç gerçekleşmemiş. 'Suda yüzde 50 indirim yapacağız' sözü, açıkçası hiç gerçekleşmemiş. 'Bir tane işçi çıkartmayacağız' sözü tamamen 3 yıllık süre zarfında yalan ve gerçekleşmeyen bir söz olarak ortaya çıkmış. Biz bu anlamda şehirlerimizi daha yaşanabilir şehirler ortaya koymak üzere daha yoğun bir çaba sarf ediyoruz" dedi.



"Krizleri bugüne kadar yönettik, yine yönetiriz"

RusyaUkrayna krizinden bahseden Dağ, "Krizleri bugüne kadar yönettik, yine yönetiriz. RusyaUkrayna krizi var. Yaptığımız diplomasi çalışmasını hep birlikte takip ediyorsunuz. O belirsizlik geride kaldı. Önümüze daha umutla, gururla, aydın ve net şekilde bakıyoruz. Ülke olarak yarınımız bugünümüzden daha iyi olacaktır" diye konuştu.



"Adapazarı'mız için tarihi bir başlangıcın eşiğindeyiz"

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu da projenin detayları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Dağ, "Güzel Adapazarı'mız için tarihi bir başlangıcın eşiğindeyiz. Kadim geçmişten günümüze uzanan kültürden en güzel örneklerini sergileyen, huzur ve kardeşlik coğrafyamız şehrimizin her zaman en güzelini hakkettiğini vurgulamak istiyorum. Bizde şehrimizin tarihinde çok büyük bir örnek koymak için yola çıktık. 'Adapazarı’nda Hayat Var' parolasıyla başlayan yolculuğumuz bugün Adapazarı’mızın sosyal, kültürel, ekonomik tarihi ve mimari kompozisyonunda çığır açacak bir olgunluğa ulaştı. Şehrin kalbinde başlatacağımız yenileme ve dönüşüm çalışmasının, örnek bir proje olarak artık şehrimizde yeni bir kimlik inşa edeceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

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