Sakarya'da kaza: 1 ölü, 6 yaralı



İsa ÇİÇEK/ERENLER (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Erenler ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü park halindeki kamyonete çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Erenler ilçesi Yeni Mahalle Sakarya Caddesinde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen 41 YY 230 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan 54 AAY 526 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 2'si kamyonette 5 'i otomobilin içerisinde olmak üzere 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otomobil içerisindeki 5 kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Yaralılardan henüz ismi öğrenilemeyen 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2'si ağır 6 yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bu arada İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol, temizlik çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Erenler İsa ÇİÇEK

2022-04-01 19:34:59



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