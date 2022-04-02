Uyuşturucu üretmek için eve düzenek kurmuş

İsa ÇİÇEK/ SAPANCA (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, polisin operasyon düzenlediği evin içerisinde uyuşturucu yetiştirmek için özel odalar oluşturulduğu belirlendi. Evde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde uyuşturucu madde üretildiği tespit edilen bir eve polis operasyon düzenledi. Yapılan baskında, evin odalarına uyuşturucu üretimi için özel ışıklandırma ve kurutma sistemi kurulduğu tespit edildi. Uyuşturucu üretimi yapan S.B. (29) gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 1 adet hassas terazi, 29 bin 455 TL nakit para, 940 gram esrar maddesi ve ekili halde 32 kök kenevir ele geçirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK
2022-04-02 21:05:25
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.