Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: “Otizmli bireyler için 81 ilde süpervizör eğitimlerine başlıyoruz” “Otizmli bireyler ve ailelerin ihtiyaçlarına yönelik tedbirler almaya devam ediyoruz” Bakan Derya Yanık, Sakarya’da “Eğitsel Aktivite Merkezi”nin açılışına katıldı

Sakarya’da HamitFatma Atay Otizm Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde bulunan “Eğitsel Aktivite Merkezi”nin açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarımızın davranışlarını yönetmek, toplumsal yaşam becerileri kazandırmak ve ailelerinin eğitilmesine katkı verebilmek için 81 il müdürlüğümüz bünyesinde süpervizör eğitimlerine başlıyoruz” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sakarya’da ‘Eğitsel Aktivite Merkezi’nin açılış törenine katıldı. Arifiye ilçesinde bulunan HamitFatma Atay Otizm Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi içerisinde bulunan “Eğitsel Aktivite Merkezi”nin açılışını Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirdiklerini belirten Yanık, otizmli bireyler ve ailelerinin ihtiyaçlarına yönelik tedbirler almaya devam ettiklerini dile getirdi. Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların hayatını değiştirecek, onları geleceğe hazırlayacak olan yegane anahtarın erken tanı ve erken eğitim olduğunun farkında olduklarını ifade eden Bakan Yanık, otizmi bireylerin önündeki bir engel olmaktan çıkartabilmek ve hayatlarını kolaylaştıracak olanaklar için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.



“Otizmli bireyler ve ailelerin ihtiyaçlarına yönelik tedbirler almaya devam ediyoruz”

Bakan Yanık, “İnsan hayatına yaptığımız her güzel dokunuş, eminim dünyamızda yeni umutların, yeni hayallerin filizlenmesine de bir vesile oluyor. Otizm spektrum bozukluğu nörogelişimsel bir bozukluk olup, dünyada ve Türkiye’de giderek artan yaygınlaşma oranları sebebiyle dikkat çekmektedir. Bu gelişmeler sebebiyle devlet politikamız gereği olarak her engel grubunun sorunlarını özel olarak çalışma gayretiyle otizmli bireylerin ve ailelerinin ihtiyaçlarına yönelik tedbirler aldık, almaya devam ediyoruz. Bizim AK Parti hükümetleri olarak bütün sosyal hizmetlerde ama özellikle engelli gruplara yönelik yaptığımız çalışmalarda hizmet anlayışımız hak temellidir. Hak temelli hizmet anlayışımızdan yola çıkarak sosyal hizmet modellerini oluşturduk, oluşturmaya devam ediyoruz” dedi.



“1. Otizm Eylem Planı'nı Bakanlığımız öncülüğünde hayata geçirdik”

1. Otizm Eylem Planı'nı hayata geçirdiklerini ve ikincisi için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Bakan Yanık, “Otizmi bir farklılık olarak değerlendirerek oluşturduğumuz ve uyguladığımız politikaların bir sonucu mahiyetinde ilk ve tek eylem planımızı yani 1. Otizm Eylem Planı'nı Bakanlığımız öncülüğünde hayata geçirdik. Şimdi ikincisini çalışıyoruz. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde onu da hayata geçirmiş olacağız. Başta Türkiye Otizm Meclisi ve diğer ilgili STK’larla, kamu kurumları ve üniversitelerin etkin katılımıyla 3 Aralık 2016’da Resmi Gazete’de yayımlanan 'Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı' ile birçok faaliyeti gerçekleştirdik. Bunların arasında otizm, tarama ve takip programları, farkındalık etkinlikleri, otizm alanında kurumlar arası işbirliğini güçlendirme çalışmaları, otizmli bireylere ders programları ve eğitim materyal setleri hazırlanması, üniversitelerde otizm spektrum bozukluğu yüksek lisans programları ile Otizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezleri açılması, ailelere eğitim programları düzenlenmesi gibi pek çok faaliyet yer almaktadır” diye konuştu.



“Otizmli bireyler için 81 ilde süpervizör eğitimlerine başlıyoruz”

Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların davranışlarını yönetmek, toplumsal yaşam becerileri kazandırmak ve ailelerinin eğitilmesine katkı verebilmek için 81 ilde süpervizör eğitimlerine başlayacaklarını da aktaran Yanık, “Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarımızın hayatını değiştirecek, onları geleceğe hazırlayacak olan yegane anahtarın erken tanı ve erken eğitim olduğunun farkındayız. Dolayısıyla Otizm Eylem Planı ile birlikte Sağlık Bakanlığının hayata geçirdiği 'Otizm Tarama ve Takip Programı' ile artık çocuklarımızın erken tanı almasını ve dolayısıyla erken eğitime erişebilmesini sağlamaya başladık. Kurumsal hizmetlerde otizmli bireylere yönelik ihtisaslaşmış yatılı ve gündüz bakım merkezlerin dönüşümüne öncülük ediyoruz. Ailelerin sosyal yaşama katılımını desteklemek için otizmli bireylerimizi yılda 45 güne kadar yatılı bakım merkezlerimizde ücretsiz misafir ediyoruz. Kendi aileleri yanında bakımı mümkün olmayan otizmli bireylere ise yatılı bakım merkezlerimizde hizmet sunuyoruz. Otizmi bireylerin önündeki bir engel olmaktan çıkarmak ve hayatlarını kolaylaştıracak olanakları sağlamak, devlet kurumları olarak bizim görevimiz. Ancak farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak görüp, onları sosyal hayata kazandırmak ise hem devletin hem de toplumdaki tüm bireylerin görevidir. Bu nedenle otizm konusunda eğitim ve farkındalık çalışmalarımıza hız verdik ve toplumun tüm kesimlerinde farkındalık oluşturulmasında önemli aşamalar kaydettik. Toplumda otizm algısının ve bilgi düzeyinin arttığı, yapılan çalışmalarla da ortaya çıkıyor” şeklinde konuştu. Otizm konusunda farkındalığı artıran önemli faaliyetlerimizden olan personelimizin eğitimine bu yıl da devam edeceğiz. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarımızın davranışlarını yönetmek, toplumsal yaşam becerileri kazandırmak ve ailelerinin eğitilmesine katkı verebilmek için 81 il müdürlüğümüz bünyesinde süpervizör eğitimlerine başlıyoruz” şeklinde konuştu.



“Merkezimiz otizmli birey ve ailelerine yeni bir motivasyon kaynağı olacaktır”

Açılışı gerçekleştirilen merkezin otizmli birey ve ailelerine yeni bir motivasyon kaynağı olacağının altını çizen Bakan Derya Yanık, “Her çocuk özeldir. Bizim medeniyetimizde her çocuk özeldir, hepimize emanettir. Kuşkusuz aileleri için daha özeldir. Çocuklarımızın ailesi ile birlikte sevgi ve şefkatle büyümesini önemsiyoruz. Bakanlık olarak çocuklarımıza yönelik sosyal politika uygulamalarımızı aile bütünlüğünün korunduğu, çocuklarımızın bakım ve rehabilitasyon sürecini ailelerin yanında tamamlayabilecekleri bir çerçevede geliştiriyoruz. 130 gündüz bakım ve rehabilitasyon merkezimizde çocuklarımızı evlerinden servislerle alıp bırakma da dahil olmak üzere tüm hizmetleri sağlıyoruz. Otizmli bireylerin toplumla bütünleşmelerini sağlayan, üretken, bağımsız, kendine güvenen bireyler olmaları için çalışan, erişilebilir ve bireyin farklılığını gözeten engelsiz bakım merkezlerimizin dönüşümüne devam ediyoruz. Bugün de burada Eğitsel Faaliyet Merkezimizi açarken, rehabilitasyon ve hayat becerileri kazandırmaya da en az bakım kadar önem verdiğimizi ifade etmek istiyorum. Sakarya’da Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri çerçevesinde açılışını yaptığımız HamitFatma Atay Otizm Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezimize bağlı Eğitsel Aktivite Merkezimiz, inanıyorum ki otizmli bireylere ve ailelerine yeni bir motivasyon kaynağı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Törene Bakan Yanık’ın yanı sıra Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve kamu kurumlarının müdürleri katıldı. Bakan Yanık’ın konuşmasının ardından merkezin açılışı dualarla gerçekleştirildi.

