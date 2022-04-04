Büyükşehir’den, Söğütlü’ye 10 milyon TL’lik altyapı yatırımı

Sakarya Büyükşehir SASKİ, Söğütlü’de başladığı altyapı yenileme çalışmaları çerçevesinde 10 milyon TL’lik atık su altyapı yatırımında 600 metrelik kolektör hattı tamamlandı, 900 metrelik şebeke hattının imalatına da başlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve 16 ilçede altyapı yenileme faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) son olarak Söğütlü’de başladığı imalatlara hız kazandırdı. Atık su altyapısının yenilenmesi için bin 500 metrelik hattın imalatında 600 metrelik ana kolektörün yapımı tamamlandı, 900 metrelik şebeke hattının yapımı ise devam ediyor.

Toplamda 10 milyon TL’ye mal olacak projenin kalan kısmı ise hızla tamamlanacak. İlçedeki atık suların en verimli şekilde tahliyesi için büyük önem arz eden proje çerçevesinde, ilçenin kalan bölümlerinin yenileme işlemi önümüzdeki süreçte yapılacak. SASKİ’den yapılan açıklamada, “Büyükşehir SASKİ olarak kentimize daha güçlü ve sürdürülebilir altyapı kazandırmak için gündüzgece çalışmaya devam ediyoruz. Son olarak Söğütlü’de başladığımız çalışmada ciddi bir yol aldık. Bölgemizin altyapısını güçlendirecek adımları birbir atmayı sürdüreceğiz. Hayırlı olsun” denildi.

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