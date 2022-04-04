Sakarya'da geleneksel Ramazan etkinlikleri başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan Ramazan Kitap Sokağı'nda başladı.

Pandemi sonrası yeniden kurulan ve vatandaşların her Ramazan kitapla buluşma adresi olan geleneksel Ramazan Kitap Sokağı düzenlenen törenle kapılarını açtı. Açılış törenine; Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İl Müftüsü Hasan Başiş, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel, SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, meclis üyeleri ve çok sayıda ziyaretçi katıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan Kitap Sokağı'nda sahaflar, kitapevleri ve yayınevleri kitapseverlerle buluşacak, aynı zamanda meydanda bulunan etkinlik tırında iftar sonraları dinleti ve farklı etkinlikler de gerçekleştirilecek. Ramazan akşamlarına birbirinden farklı etkinliklerle anlam katacak Kitap Sokağı'nda ayrıca seramik, kaligrafi ve ebru atölyeleri de yer alacak.

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