Burası Van değil, Sakarya’nın Geyve ilçesi Baharın ortasında 1 buçuk metreyi geçen kar kalınlığını görenler hatıra fotoğrafı çektiriyor

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Sakarya’nın Geyve ilçesinde bahar ayında kar kalınlığının 1 buçuk metreyi geçtiği yayla yolunu görenler şaşırıyor. Bazı vatandaşlar o anları ölümsüzleştirmek için hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmiyor.

Bahar aylarına girilmesine rağmen Geyve ilçesi Kirpiyan Yaylası’nda kar kalınlığı yer yer 1 buçuk metreyi geçiyor. İlçe merkezinde bahar esintileri görünürken Kamışlı'dan Kirpiyan Yaylası'na giden RES yolundaki kar kalınlığı görenleri şaşırtıyor. Kar birikintilerini gören vatandaşlar ise o anları ölümsüzleştirmek için hatıra fotoğrafı çektiriyor.

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